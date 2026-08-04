US-Stadt gleicht nach Großbrand einem Kriegsgebiet

Mehrere Waldbrände haben Teile der US-Stadt Spokane im Bundesstaat Washington verwüstet. Zehntausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen, Gouverneur Bob Ferguson rief den Notstand aus.

Es wurden mehr als 700 Häuser und andere Gebäude zerstört. Die Feuer seien die „schlimmste Naturkatastrophe, die unsere Region je erlebt hat“, sagte die Bürgermeisterin der Stadt Spokane, Lisa Brown, auf einer Pressekonferenz. Bis jetzt wurden noch keine Toten oder Verletzte bekannt gegeben.