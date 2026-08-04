Lenker (45) bei schwerem Unfall im Pkw eingeklemmt

Gegen 23.10 Uhr musste die Feuerwehr Weiz ausrücken: Anrainer hatten laute Geräusche wahrgenommen und alarmierten die Einsatzkräfte. Tatsächlich war ein Auto auf der B72 im Bereich des Kreisverkehrs Büchl von der Fahrbahn abgekommen – laut Polizei vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit – , es kollidierte mit einer Straßenlaterne und mehreren Bäumen. Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem angrenzenden Waldstück auf dem Dach zu liegen.