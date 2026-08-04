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Vier Personen verletzt

Lenker (45) bei schwerem Unfall im Pkw eingeklemmt

Steiermark
04.08.2026 08:47
Zwei Stunden dauerte der Einsatz: Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen, nachdem die ...
Zwei Stunden dauerte der Einsatz: Die Feuerwehr musste das Fahrzeug bergen, nachdem die Verunfallten medizinisch versorgt worden waren.(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)
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Von Steirerkrone

Ein Auto mit vier Insassen landete Montagabend in Weiz (Steiermark) auf dem Dach liegend im Wald, nachdem es sich überschlagen hatte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. 

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Gegen 23.10 Uhr musste die Feuerwehr Weiz ausrücken: Anrainer hatten laute Geräusche wahrgenommen und alarmierten die Einsatzkräfte. Tatsächlich war ein Auto auf der B72 im Bereich des Kreisverkehrs Büchl von der Fahrbahn abgekommen – laut Polizei vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit – , es kollidierte mit einer Straßenlaterne und mehreren Bäumen. Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam in einem angrenzenden Waldstück auf dem Dach zu liegen.

Lenker eingeklemmt, Mitfahrer selbst befreit
Der 45-jährige Lenker aus Weiz wurde im Pkw eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden. Um einen Zugang zum Fahrzeug zu schaffen, mussten die Einsatzkräfte zuvor mehrere Bäume und dichtes Gehölz mithilfe von Motorsägen entfernen. 

Die drei anderen Insassen (27, 27, 42) konnten sich selbstständig befreien. Der Fahrer wurde schwer verletzt vom C17 ins LKH Graz geflogen. Die Durchführung eines Alkotests war aufgrund des Gesundheitszustands des Lenkers nicht möglich. Eine Blutabnahme wurde veranlasst. Die drei Mitfahrer wurden leicht verletzt ins LKH Weiz gebracht.

(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)
(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)
(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)
(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)
(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)
(Bild: Stadtfeuerwehr Weiz)

Die Feuerwehr barg das demolierte Fahrzeug. Die B72 war rund eine Stunde komplett gesperrt. Im Einsatz standen die Stadtfeuerwehr Weiz mit sechs Fahrzeugen und 32 Mitgliedern sowie die Polizei, das Rote Kreuz, ein Rettungshubschrauber und ein Abschleppdienst. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

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