Christina Applegate aus Krankenhaus entlassen

Rückzug aus der Schauspielerei, aber weiterhin aktiv

Aufgrund der körperlichen Einschränkungen hat sich Applegate weitgehend aus der aktiven Schauspielerei zurückgezogen. Dennoch bleibt sie als Sprecherin, Podcast-Gastgeberin und Buchautorin aktiv. Ihr Mut und ihre ehrliche Art im Umgang mit der Krankheit bringen ihr weltweit große Bewunderung ein.