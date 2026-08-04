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Vier Monate in Klinik!

Christina Applegate aus Krankenhaus entlassen

Society International
04.08.2026 08:58
Schauspielerin Christina Applegate wurde nach einem fast viermonatigen Krankenhausaufenthalt ...
Schauspielerin Christina Applegate wurde nach einem fast viermonatigen Krankenhausaufenthalt entlassen.(Bild: APA-Images / AFP / VALERIE MACON)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Erleichterung bei den Fans von Christina Applegate: Die 54-jährige US-Schauspielerin („Eine schrecklich nette Familie“, „Dead to Me“) wurde nach knapp vier Monaten wieder aus dem Krankenhaus entlassen. 

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Wie US-Medien übereinstimmend berichten, befindet sich die Emmy-Preisträgerin wieder zu Hause in Los Angeles und soll den Umständen entsprechend „wohlauf“ sein.

Langer Klinikaufenthalt seit Ende März
Applegate war Ende März 2026 in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Über die genauen medizinischen Ursachen des langwierigen Aufenthalts machten weder die Künstlerin noch ihr Management detaillierte Angaben. Bekannt ist jedoch, dass die beliebte Darstellerin seit Jahren intensiv gegen eine schwere Autoimmunerkrankung kämpft.

Ob der fast viermonatige Klinikaufenthalt direkt mit ihrer Multiplen Sklerose (MS) zusammenhängt, blieb unbestätigt. In der Vergangenheit hatte Applegate jedoch mehrfach betont, wie anfällig die Erkrankung ihren Körper für Infektionen und gesundheitliche Komplikationen macht.

Transparenter Umgang mit der MS-Diagnose
Christina Applegate machte ihre MS-Diagnose im August 2021 öffentlich bekannt – mitten in den Dreharbeiten zur finalen Staffel der Netflix-Erfolgs-Serie Dead to Me. Seitdem gilt sie als eine der engagiertesten Stimmen für MS-Betroffene weltweit.

 In ihrem Podcast MeSsy (gemeinsam mit Jamie-Lynn Sigler) und ihrer Biografie You With the Sad Eyes spricht sie regelmäßig ungeschönt über Schmerzen, Erschöpfung und die Hürden des Alltags.

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Bereits kurz nach Bekanntwerden ihrer Hospitalisierung im Frühjahr bedankte sie sich via Instagram für die Welle der Anteilnahme: „Gesundheitliche Probleme sind für mich Dauerzustand, aber ich bin eine starke Frau und werde jeden Tag stärker.“

Rückzug aus der Schauspielerei, aber weiterhin aktiv
Aufgrund der körperlichen Einschränkungen hat sich Applegate weitgehend aus der aktiven Schauspielerei zurückgezogen. Dennoch bleibt sie als Sprecherin, Podcast-Gastgeberin und Buchautorin aktiv. Ihr Mut und ihre ehrliche Art im Umgang mit der Krankheit bringen ihr weltweit große Bewunderung ein.

Die Entlassung nach Hause ist nun ein wichtiger Schritt, der bei Familie, Freunden und Fans für große Erleichterung sorgt.

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