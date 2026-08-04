Burgenlands Reit-Asse schreiben WM-Geschichte

„Ich habe schon 2022 an den Weltreiterspielen teilgenommen, doch Aachen war für mich immer der größte Traum. Die Atmosphäre bei diesem geschichtsträchtigen Turnier ist einzigartig. Die Zuschauer dort tragen einen förmlich durch den Parcours. Ohne ,I Will Be Famous’, unsere jahrelange harte Arbeit, den Rückhalt meiner Familie und die Unterstützung meines langjährigen Partners Sprehe Feinkost, der immer an mich geglaubt hat, wäre diese Nominierung niemals Wirklichkeit geworden“, sagt Babanitz demütig.