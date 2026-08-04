Freche Aktion! Alaba-Post amüsiert ÖFB-Kollegen

Und auch die Kommentare auf Instagram und Wanner zeigen, dass man das gemeinsame Scherzen schätzt. Für den Post gab es schließlich auch Anerkennung von Bayern-Legende und Alaba-Freund Franck Ribery. „Mein Bruder“ zusammen mit einem Herz, schreibt der Franzose. Die Aktion des ÖFB-Routiniers macht ihn dabei sicherlich stolz – immerhin ist Ribery als Spaßvogel bekannt.