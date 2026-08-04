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Freche Aktion! Alaba-Post amüsiert ÖFB-Kollegen

Fußball International
04.08.2026 06:25
David Alaba hat ein besonderes Video gepostet.
David Alaba hat ein besonderes Video gepostet.(Bild: Krone-Collage/Sepp Pail, Screenshot/Instagram_davidalaba)
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Von krone Sport

Freche Aktion von David Alaba! Auf Instagram hat der ÖFB-Kapitän einige Eindrücke von seiner Zeit während der Fußball-WM in den USA geteilt. Dabei ist auch ein besonderes Video zusammen mit Paul Wanner und Carney Chukwuemeka zu sehen. 

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Neben vielen Eindrücken aus den USA und von der Fußball-WM ist auch ein spezielles Video Teil des neuesten Insta-Posts von David Alaba. „Slide 4?“ mit einigen vor Lachen weinenden Smileys kommentiert etwa Chukwuemeka, der ein wesentlicher Teil dieses Clips ist.

Denn er ist es, der darauf zusammen mit Paul Wanner im Eingangsbereich eines Gebäudes zu sehen ist. Plötzlich schleicht der Fokus näher und im Hintergrund ertönt eine Stimme, die laut „Hey“ schreit. Augenblicklich zuckt Chukwuemeka erschrocken zusammen, während sich Alaba amüsiert. 

Auch Ribery kommentiert
Das Video gibt einen guten Einblick über die Chemie, die innerhalb des ÖFB-Teams herrscht. Man scherzt auch mal gerne zusammen. Denn im Video ist auch zu sehen, wie Wanner und Chukwuemeka schließlich selbst über den Scherz lachen können. 

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Und auch die Kommentare auf Instagram und Wanner zeigen, dass man das gemeinsame Scherzen schätzt. Für den Post gab es schließlich auch Anerkennung von Bayern-Legende und Alaba-Freund Franck Ribery. „Mein Bruder“ zusammen mit einem Herz, schreibt der Franzose. Die Aktion des ÖFB-Routiniers macht ihn dabei sicherlich stolz – immerhin ist Ribery als Spaßvogel bekannt. 

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