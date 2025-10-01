Eine Überfliegerin auf dem Weg nach ganz weit oben

Bianca Babanitz ist die Tochter eines Autowerkstatt-Besitzers und Rennfahrers sowie einer Büroangestellten und wächst in Neusiedl am See auf. Das Pferdefieber packt sie schon als Sechsjährige: ihr erstes Pony, „Linda“, lebt immer noch, ist inzwischen 34 Jahre alt und wohnt bei ihr auf dem Hof. Mit acht Jahren wagt Babanitz sich auf ihr erstes Großpferd. Bald darauf folgen die ersten Jugendturniere – auch international. Weil sie sich „nirgendwo so wohlfühlt wie auf dem Rücken der Pferde“, beendet sie als 15-Jährige die HLW und heuert – weil sie zu jung für eine Bereiter-Lehre ist – bei namhaften Zucht- und Ausbildungsställen in Schleswig-Holstein und Westfalen an. Dort trainiert sie jeden Tag mehrere Pferde und legt den Grundstein für ihren heutigen Beruf. Mit 19 kehrt sie nach Österreich zurück, wird jüngste Springreittrainerin des Landes und macht sich mit Spitzenleistungen in der Königsklasse einen Namen.