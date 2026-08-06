Hobby-Schafbauer wegen Wolf-Postings vor Gericht

„Hat mich imponiert, dass Politiker Tacheles redet“

Ein Video, auf dem der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Franz Hörl dazu aufrufe, in Sachen Wölfe zu schießen, was gehe und einzugraben, was gehe, wollte er ebenfalls nicht ganz genau verstanden haben. „Es hat mir einfach imponiert, dass ein Politiker Tacheles redet“, meint er dazu befragt, weshalb das Video seinen Weg in Facebook-Gruppe und Youtube-Kanal gefunden habe. Was genau der wortgewaltige Zillertaler im Video sagte, sei allein schon aufgrund des Dialektes und der schlechten Tonaufnahme schwierig, führte er außerdem aus. „Im ersten Verfahren musste sogar ein Zillertaler ausrücken, um zu interpretieren, was genau gesagt wurde“, argumentierte der Angeklagte.