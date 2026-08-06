Föhrenwald-Inferno fordert sechs verletzte Helfer

Der Großbrand in einem Föhrenwald in Niederösterreich ist zwar unter Kontrolle – doch die Löscharbeiten forderten den Helfer einiges ab. Sogar sechs Verletzte sind mittlerweile zu beklagen.
Drei Feuerwehrmitglieder zogen sich Verbrennungen zu, drei weitere erlitten eine Rauchgasvergiftung.
Flammen breiteten sich durch Wind rasch aus
Das Feuer brach am Nachmittag im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld aus. Die Flammen breiteten sich auch aufgrund des Windes „sehr schnell“ aus, erklärte Klaus Stebal vom Landeskommando. Rund 100 Hektar waren betroffen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.
Mehr als 550 Feuerwehrmitglieder rückten aus, unterstützt von Drohnen und fünf Hubschraubern. Am Abend konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Im Zuge der Nachlöscharbeiten wurden Glutnester aufgespürt und bekämpft. Am Donnerstag standen noch rund 200 Feuerwehrmitglieder im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.