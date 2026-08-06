Föhrenwald-Inferno fordert sechs verletzte Helfer

Flammen breiteten sich durch Wind rasch aus

Das Feuer brach am Nachmittag im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld aus. Die Flammen breiteten sich auch aufgrund des Windes „sehr schnell“ aus, erklärte Klaus Stebal vom Landeskommando. Rund 100 Hektar waren betroffen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.