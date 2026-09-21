Parkgebühren werden für kühlere Stadt verwendet

Nicht nur die Bevölkerung, auch Wirtschaft und Gastronomie würden unter den steigenden Temperaturen leiden. Jonke verweist zudem auf die extremen Temperaturen, die im Sommer etwa auf Straßen und Autobahnen entstehen können. „Auf der Autobahn hat es im Sommer über 40 Grad“, sagt er.

1000 neue Bäume werden gesetzt

Ein wichtiger Bestandteil des Programms soll deshalb die Begrünung der Stadt sein. Bis zum Jahr 2030 sollen 1.000 neue Bäume gepflanzt werden. „Denn unter Bäumen ist es zwölf Grad kühler. Sie sind ideale Schattenspender“, erklärt Jonke.