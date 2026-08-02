Einbrecher räumten Handyshop in Mattersburg leer

Im Fachmarktzentrum Mattersburg waren Unbekannte auf Diebestour. Jetzt wird um Hinweise gebeten.
Nicht zum ersten Mal war der Drei-Shop im Bezirksvorort das Ziel von Kriminellen. Mitten in der Nacht auf Donnerstag, 30. Juli, verübten unbekannte Täter einen Einbruch. Bei dem Coup richteten sie großen Schaden an: Die Schiebetür wurde aufgehebelt, Verkaufspulte beschädigt, etliche Smartphones aus den Sicherungen gerissen sowie aktuelle Geräte von Samsung, Apple und Vivo gestohlen.
„Lassen uns nicht unterkriegen“
Via Facebook bitten die Verantwortlichen des Shops (unter „3 Best Partner – Business Center Mattersburg“) um Hinweise, falls Zeugen Verdächtiges beobachtet haben. „Wir lassen uns nicht unterkriegen und haben den Shop bereits wieder für euch geöffnet. Dennoch sitzt der Schock tief, besonders, weil es nicht das erste Mal ist, dass wir Opfer eines Einbruchs wurden“, heißt es.
Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei oder direkt per Privatnachricht auf Facebook bzw. im Shop zu melden. „Jede Information kann hilfreich sein!“ Hinweise: Polizeiinspektion Mattersburg unter 059 1331 120100
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