Einbrecher räumten Handyshop in Mattersburg leer

„Lassen uns nicht unterkriegen“

Via Facebook bitten die Verantwortlichen des Shops (unter „3 Best Partner – Business Center Mattersburg“) um Hinweise, falls Zeugen Verdächtiges beobachtet haben. „Wir lassen uns nicht unterkriegen und haben den Shop bereits wieder für euch geöffnet. Dennoch sitzt der Schock tief, besonders, weil es nicht das erste Mal ist, dass wir Opfer eines Einbruchs wurden“, heißt es.