Bande ging eiskalt vor: Sieben Räuber sind in Haft

Besprüht, gefesselt, geknebelt

Tatsächlich waren es skrupellose Kriminelle, die den betagten Hausherrn bei der ersten Attacke sofort mit einem Pfefferspray besprüht hatten. Noch im Vorraum wurde der Burgenländer gefesselt und geknebelt. Mit ein paar hundert Euro machten sich die vorerst unbekannten Täter aus dem Staub. Zwei Stunden später wurde das verletzte Opfer von seinem Getränkelieferanten entdeckt. Wie durch ein Wunder hatte der Pensionist überlebt.