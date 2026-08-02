SPÖ als „schallende Ohrfeige“ für alle Kritiker

Der SPÖ-Klubobmann spricht jetzt schon von einer „schallenden Ohrfeige“ für FPÖ und ÖVP. „Beide Parteien hatten über Monate hindurch versucht, den Eindruck zu erwecken, das Land habe entweder weggeschaut oder aus politischen Motiven gehandelt. Durch den Abschlussbericht werden alle diese Behauptungen der Opposition endgültig in sich zusammenbrechen“, ist Fürst überzeugt. Die Konsequenzen für den gemeinnützigen Wohnbau stehen für die SPÖ fest: „Leistbarer Wohnraum muss zu 100 Prozent gesichert sein. Anlegerwohnungen und Sofortverkäufe an Nicht-Selbstnutzer sind klarer zu regeln.“ Weitere Polit-Debatten sind vorprogrammiert, sobald der Abschlussbericht samt Details Montag auf dem Tisch liegt.