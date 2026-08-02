175 Top-Winzer des Landes auf dem Weg ins Finale

Große Auswahl

In zehn Kategorien wird verkostet: Weißwein Klassik, Jahrgang 2025 (Grüner Veltliner und Welschriesling) / Burgundersorten weiß, 2025 und 2024 (Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder und Neuburger) / Aromatische Vielfalt, Jahrgang 2025 (Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller und mehr) / Weißwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021 / Rosé still, Jahrgänge 2025 und 2024 / Rotwein reinsortig klassisch, Jahrgang 2025 bis 2023 (Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent) / Rotwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021 / Cuvée, Jahrgang 2024 bis 2021 / Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter / Hohe Prädikate (Restzucker 90 Gramm oder mehr).