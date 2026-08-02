175 Top-Winzer des Landes auf dem Weg ins Finale

Mit großer Begeisterung fiebern Branchenkenner der Verleihung der Rot-Goldenen Traube entgegen. Liebe Winzer aufgepasst, bei der wichtigsten Weinprämierung des Jahres darf noch mitgemacht werden!
Mehr als 750 Weine sind von 175 Winzern zur Prämierung der Rot-Goldenen Traube bereits eingereicht. Doch es könnten noch mehr werden. Beeindruckt vom Einsatz der Winzer und dem hohen Niveau dieser Gala kündigt Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep prompt an, die Einreichfrist für Kurzentschlossene um eine Woche zu verlängern.
Große Auswahl
In zehn Kategorien wird verkostet: Weißwein Klassik, Jahrgang 2025 (Grüner Veltliner und Welschriesling) / Burgundersorten weiß, 2025 und 2024 (Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder und Neuburger) / Aromatische Vielfalt, Jahrgang 2025 (Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller und mehr) / Weißwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021 / Rosé still, Jahrgänge 2025 und 2024 / Rotwein reinsortig klassisch, Jahrgang 2025 bis 2023 (Zweigelt, Blaufränkisch, St. Laurent) / Rotwein aus einer Einzelriede, Jahrgang 2024 bis 2021 / Cuvée, Jahrgang 2024 bis 2021 / Rotwein gereift, Jahrgang 2020 oder älter / Hohe Prädikate (Restzucker 90 Gramm oder mehr).
Volle Unterstützung
Wie wichtig der Weinbau ist, spiegelt sich in der Verleihung der Rot-Goldenen Traube wider – mit der „Krone“ als Partner. Die begehrte Trophäe ist bereits mit vielen Millionen Euro an Werbewert zu Buche geschlagen. Das spannende Finale geht am 9. Oktober – prominent besetzt – in der Csello-Mühle in Oslip glanzvoll über die Bühne.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: „Unsere Winzer erwirtschaften für das Burgenland mehr als 250 Millionen Euro pro Jahr. 6000 Arbeitsplätze sind mit dem großartigen Erfolg verbunden. Das sind gewichtige Gründe, um die Weinwirtschaft auch künftig zu 100 Prozent zu unterstützen!“
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