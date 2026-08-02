Die „Krone“ bringt Sie zur Rock-Legende Nazareth

Ein halbes Jahrhundert Festivalgeschichte, unzählige legendäre Konzerte und eine echte Rock-Institution auf der Bühne: Die Wiesen Festivals feiern ihr 50-jähriges Jubiläum – und Sie können live dabei sein! Die „Krone“ verlost 10x2 Tickets für das große Jubiläumskonzert der schottischen Rock-Legenden Nazareth am 21. August
Seit fünf Jahrzehnten ist Wiesen ein Synonym für unvergessliche Festivalmomente, große Live-Musik und einzigartige Sommernächte unter freiem Himmel. Generationen von Musikfans haben hier Geschichte geschrieben – nun wird dieses besondere Jubiläum mit einer Band gefeiert, die selbst seit Jahrzehnten Rockgeschichte prägt.
Mit Welthits wie „Love Hurts“, „Hair Of The Dog“, „Dream On“ oder „This Flight Tonight“ zählt Nazareth zu den einflussreichsten Classic-Rock-Bands aller Zeiten. Seit den frühen 1970er-Jahren begeistert die Formation mit ihrem unverwechselbaren Sound, mitreißenden Gitarrenriffs und legendären Live-Auftritten. Auch heute stehen die Schotten für ehrlichen, kraftvollen Rock und begeistern ihr Publikum mit jeder Menge Spielfreude und Bühnenpräsenz. Den Auftakt des Abends macht die Rockband Alice in Rock, bevor Nazareth die Bühne übernimmt und gemeinsam mit den Fans 50 Jahre Wiesen Festivals gebührend feiert.
Jetzt mitspielen und gewinnen!
Die „Krone“ verlost 10x2 Tickets für das große Konzert von Nazareth am 21. August 2026 um 20 Uhr auf dem Festivalgelände Wiesen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. August aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.