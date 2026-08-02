Die „Krone“ bringt Sie zur Rock-Legende Nazareth

Mit Welthits wie „Love Hurts“, „Hair Of The Dog“, „Dream On“ oder „This Flight Tonight“ zählt Nazareth zu den einflussreichsten Classic-Rock-Bands aller Zeiten. Seit den frühen 1970er-Jahren begeistert die Formation mit ihrem unverwechselbaren Sound, mitreißenden Gitarrenriffs und legendären Live-Auftritten. Auch heute stehen die Schotten für ehrlichen, kraftvollen Rock und begeistern ihr Publikum mit jeder Menge Spielfreude und Bühnenpräsenz. Den Auftakt des Abends macht die Rockband Alice in Rock, bevor Nazareth die Bühne übernimmt und gemeinsam mit den Fans 50 Jahre Wiesen Festivals gebührend feiert.