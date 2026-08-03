Hitzige Polit-Debatte rund um das liebe Geld

„Die Kassen sind leer, das Vermögen ist weg und die Schulden werden unser Land noch jahrzehntelang belasten!“ Düster sind die Aussichten aus dem Blickwinkel der Volkspartei. ÖVP-Landesobmann Christoph Zarits verweist auf den jüngsten Bericht des Landesrechnungshofes, der besorgniserregend sei. Die Kritik richtet sich gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Statt die „alarmierenden Ergebnisse“ ernst zu nehmen und Konsequenzen zu ziehen, würden Doskozil und sein rot-grünes Regierungsteam die Fakten verdrängen und den Rechnungshofdirektor persönlich attackieren.