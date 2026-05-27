Frankreich: Zutraulicher Delfin entzückt Urlauber

Delfin möglicherweise von Gruppe verstoßen

Bei dem Tier handelt es sich um einen Tümmler mit einem Gewicht von etwa 200 Kilogramm. Es soll sechs bis acht Jahre alt sein und damit noch nicht ganz ausgewachsen. Normalerweise leben Tümmler in sozialen Verbänden von bis zu 15 Tieren – warum der Delfin von Saint-Jean-de-Luz alleine in der Bucht schwimmt, ist noch nicht geklärt. Es könnte aus seiner Gruppe ausgeschlossen worden sein, wie die Meeresforscherin vermutet. „Die Tiere verirren sich nicht, sie können über eine Entfernung von 20 Kilometern miteinander kommunizieren“, so Fossecave.