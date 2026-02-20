Gefährliche Seeblasen auf Teneriffa angespült

Urlauber auf Teneriffa sollten in diesen Tagen besonders vorsichtig sein: Vor der Nordküste der Kanareninsel wurden mehrere Exemplare der giftigen Portugiesischen Galeere – auch als Seeblasen bekannt – gesichtet. Die quallenartigen Lebewesen mit ihren bis zu mehreren Metern langen Tentakeln können bei Berührung starke Schmerzen verursachen – eine Person musste bereits in ein Krankenhaus gebracht werden.