Wie aktive Standortpolitik die Wirtschaft schützt

Die Wirtschaft unterliegt einem stetigen Wandel. Wie schnell Betriebe vor neuen großen Herausforderungen stehen können, zeigen die Entwicklungen rund um das Lenzing-Werk in Heiligenkreuz. Die Politik sieht sich ebenso gefordert. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat bereits angekündigt, alle „wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten“ zur Unterstützung des Unternehmens prüfen zu lassen. Sowohl mit dem Mutterkonzern als auch mit dem Management in Heiligenkreuz sei das Land in enger Abstimmung.