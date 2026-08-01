Massive Unfallgefahr: Petition fordert Radweg

Was als entspannte Radfahrt zwischen dem Millstätter See und dem Ossiacher See beginnt, endet für viele Radfahrer als Mutprobe. Denn: Es fehlt ein durchgängiger Radweg. Dadurch kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen zwischen Auto- und Radfahrern. Eine Petition will das nun ändern.
Entspanntes Radfahren – das ist durch die Lücken im Radweg im Gegendtal nicht möglich. Besonders angespannt ist die Lage am Afritzer See sowie im Nadelöhr der Engstelle Einöde/Treffen.
Eine Petition des Radclubs Feld am See – mit der Unterstützung des Landesradsportverbandes Kärnten – will das nun ändern. Die Initiatoren fordern den Ausbau der Radinfrastruktur inklusive eines durchgängigen Radweges, um das Gefahrenpotenzial zu verringern.
„Ein baulich getrennter, durchgehender Radweg gibt Radfahrenden Orientierung, nimmt das Risiko aus der Strecke und würde ganz automatisch für mehr rücksichtsvolles Miteinander auf unseren Straßen sorgen. Davon profitieren Radler, Pendler und die gesamte Region“, so Norbert Unterköfler, Präsident des Landesradsportverbandes.
Auch Wirtschaft würde von Radweg profitieren
Die Errichtung einer attraktiven Radinfrastruktur würde laut Petitionsstellern auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen:
„Ein durchgehender, attraktiver Radweg schafft Mehrwert für Gastronomie, Beherbergungsbetriebe und den regionalen Tourismus.“
Petitionssteller
Nach Abschluss der Kampagne werden alle Unterschriften an die Landespolitik übergeben.
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