Verfahren gegen FP-Chef Abwerzger eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hatte nach einem Video in den sozialen Medien wegen des Verdachts der Verhetzung gegen den Parteiobmann der Tiroler Blauen ermittelt. Jetzt wurde das Verfahren eingestellt.
Die FPÖ Tirol veröffentlichte im Juni 2025 auf ihrer Social-Media-Plattform ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Landesparteiobmann Markus Abwerzger sich eine Burger-King-Krone aufsetzt, während er die Meraner Straße in Innsbruck entlanggeht. Diese Videosequenz war überdies mit der Einblendung „FPÖ auf dem Weg zum Gate. Es geht los“ und einem Feuer- und einem Flugzeug-Emoji versehen.
Ermittlungen wegen Verhetzung
Die Staatsanwaltschaft hat wegen des Verdachts der Verhetzung ermittelt, weil mit diesem Video auf das sogenannte „Burger King Guy on plane“-Video Bezug genommen werde. Das zeigt, wie ein Mann mit einer Burger-King-Krone auf dem Kopf in einem Flugzeug eine andere Person rassistisch beleidigt.
Im Zweifel nur Position der FPÖ dargestellt
Abgesehen davon, dass Abwerzger in Abrede gestellt hat, von einem solchen Zusammenhang gewusst zu haben, könne dem Video objektiv ein Aufstacheln zu Gewalt oder Hass nicht eindeutig entnommen werden, so die Staatsanwaltschaft Innsbruck gestern in einer Aussendung. Im Zweifel wurde nur die migrationspolitische Position der FPÖ dargestellt – Verfahren eingestellt!
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