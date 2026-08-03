Verfahren gegen FP-Chef Abwerzger eingestellt

Die FPÖ Tirol veröffentlichte im Juni 2025 auf ihrer Social-Media-Plattform ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Landesparteiobmann Markus Abwerzger sich eine Burger-King-Krone aufsetzt, während er die Meraner Straße in Innsbruck entlanggeht. Diese Videosequenz war überdies mit der Einblendung „FPÖ auf dem Weg zum Gate. Es geht los“ und einem Feuer- und einem Flugzeug-Emoji versehen.