Männer wegen 100 Euro missbraucht und gefoltert

„Glaubst du, ich bin ein Kind?“

Der Dealer lockte ihn und einen Freund deshalb zu einer „Aussprache“ in die Wohnung, wo auch der serbische Mandant von Anwalt Sascha Flatz und der Drittangeklagte warteten. Zuerst sollen die Täter ihre Opfer gezwungen haben, Kokain zu konsumieren. Dann startete der Gewaltexzess: „Glaubst du, ich bin ein Kind und dass ich mich von dir verarschen lasse? Ich will mein Geld haben“, schrie der Haupttäter, ehe er mit einer Schrotflinte auf seine Opfer einschlug.