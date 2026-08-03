Österreich steht extreme Tropennacht bevor

Das hilft bei heißen Nächten

Um gut durch Tropennächte zu kommen, empfiehlt es sich, Räume abzudunkeln und nur nachts und am frühen Morgen zu lüften. Auch kühle Duschen können kurze Linderung verschaffen. Bei Bettwäsche und Pyjamas kann es helfen, auf das Material zu schauen: Noch besser als Baumwolle kühlt im Sommer Leinen, das im Vergleich doppelt so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Zusätzlich sollte man darauf achten, zwei bis drei Liter Wasser pro Tag zu trinken.