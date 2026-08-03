Österreich steht extreme Tropennacht bevor

Wir steuern auf den Höhepunkt der Hitzewelle zu. Diese bringt teilweise extrem heiße Nächte mit sich. In den meisten Bundesländern fallen die Temperaturen dabei nicht unter 20 Grad, in manchen Teilen Österreichs bleibt es sogar bis zu 27 Grad (!) heiß.
Die Hitzewelle hat Österreich auch am Montag fest im Griff. Subtropische Warmluftmassen ziehen über das Land und auch die Nächte bringen oft keine Erholung.
Tropennächte auch außerhalb von Städten
Die GeoSphere Austria erwartet in der Nacht von Montag auf Dienstag Tiefstwerte zwischen 24 und 27 Grad. Das sind Temperaturen, die deutlich über der Schwelle für Tropennächte (20 Grad) liegen. Selbst außerhalb von dicht verbauten Städten kann das Thermometer auf 23 Grad und darüber hinaus klettern.
Besonders heiß wird die Nacht im Osten
Gerade fehlende nächtliche Erholung macht Hitzewellen für ältere Menschen, Kleinkinder und chronisch Kranke gefährlich. Besonders in Wien, Niederösterreich und im Burgenland ist mit Tropennächten zu rechnen. In der Bundeshauptstadt kühlt es teilweise nicht unter 24 Grad ab und auch in Niederösterreich erwarten uns wohl Tiefsttemperaturen zwischen 18 und 24 Grad.
Tirol erwartet eine etwas kühlere Nacht
Auch in den meisten anderen Bundesländern bleibt es heiß. In einigen Teilen Oberösterreichs fallen die Temperaturen etwa nicht unter 23, in der Steiermark nicht unter 22 Grad. Nur in Tirol soll es in der Nacht etwas mehr abkühlen, wobei die Temperaturen auf bis zu 13 Grad sinken.
Weitere Tropennächte stehen bevor
Auch die kommenden Nächte werden wohl keine Abkühlung bringen – für Dienstag und Mittwoch hat die GeoSphere Austria für den Osten Österreichs die höchste Hitzewarnstufe Rot ausgerufen. Nach Einschätzung von Experten sei es sogar möglich, dass der österreichische Allzeit-Temperaturrekord (40,5 Grad) fällt.
Das hilft bei heißen Nächten
Um gut durch Tropennächte zu kommen, empfiehlt es sich, Räume abzudunkeln und nur nachts und am frühen Morgen zu lüften. Auch kühle Duschen können kurze Linderung verschaffen. Bei Bettwäsche und Pyjamas kann es helfen, auf das Material zu schauen: Noch besser als Baumwolle kühlt im Sommer Leinen, das im Vergleich doppelt so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Zusätzlich sollte man darauf achten, zwei bis drei Liter Wasser pro Tag zu trinken.
Vergangenes Jahr 20 Tropennächte
2025 gab es in Wien 20 Tropennächte. Damit zählt es inzwischen als „kühles“ Jahr. Im Jahr davor wurden in der Bundeshauptstadt 53 Nächte gezählt, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius sank.
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