Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

24 bis 27 Grad!

Österreich steht extreme Tropennacht bevor

Österreich
03.08.2026 18:00
An erholsamen Schlaf ist bei den derzeitigen Temperaturen oft nicht zu denken.
An erholsamen Schlaf ist bei den derzeitigen Temperaturen oft nicht zu denken.(Bild: kanashkin - stock.adobe.com)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Wir steuern auf den Höhepunkt der Hitzewelle zu. Diese bringt teilweise extrem heiße Nächte mit sich. In den meisten Bundesländern fallen die Temperaturen dabei nicht unter 20 Grad, in manchen Teilen Österreichs bleibt es sogar bis zu 27 Grad (!) heiß.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Hitzewelle hat Österreich auch am Montag fest im Griff. Subtropische Warmluftmassen ziehen über das Land und auch die Nächte bringen oft keine Erholung.

Tropennächte auch außerhalb von Städten
Die GeoSphere Austria erwartet in der Nacht von Montag auf Dienstag Tiefstwerte zwischen 24 und 27 Grad. Das sind Temperaturen, die deutlich über der Schwelle für Tropennächte (20 Grad) liegen. Selbst außerhalb von dicht verbauten Städten kann das Thermometer auf 23 Grad und darüber  hinaus klettern.

Besonders heiß wird die Nacht im Osten
Gerade fehlende nächtliche Erholung macht Hitzewellen für ältere Menschen, Kleinkinder und chronisch Kranke gefährlich. Besonders in Wien, Niederösterreich und im Burgenland ist mit Tropennächten zu rechnen. In der Bundeshauptstadt kühlt es teilweise nicht unter 24 Grad ab und auch in Niederösterreich erwarten uns wohl Tiefsttemperaturen zwischen 18 und 24 Grad.

Tirol erwartet eine etwas kühlere Nacht
Auch in den meisten anderen Bundesländern bleibt es heiß. In einigen Teilen Oberösterreichs fallen die Temperaturen etwa nicht unter 23, in der Steiermark nicht unter 22 Grad. Nur in Tirol soll es in der Nacht etwas mehr abkühlen, wobei die Temperaturen auf bis zu 13 Grad sinken.

Weitere Tropennächte stehen bevor
Auch die kommenden Nächte werden wohl keine Abkühlung bringen – für Dienstag und Mittwoch hat die GeoSphere Austria für den Osten Österreichs die höchste Hitzewarnstufe Rot ausgerufen. Nach Einschätzung von Experten sei es sogar möglich, dass der österreichische Allzeit-Temperaturrekord (40,5 Grad) fällt.

Lesen Sie auch:
krone.at hat Tipps, wie man trotz brütender Hitze einen kühlen Kopf bewahrt.
Tropennächte kommen
6 Hitze-Tipps: So bewahren Sie einen kühlen Kopf
17.06.2026
Was bedeutet das?
Höchste Hitzewarnung für Osten ausgerufen!
03.08.2026

Das hilft bei heißen Nächten
Um gut durch Tropennächte zu kommen, empfiehlt es sich, Räume abzudunkeln und nur nachts und am frühen Morgen zu lüften. Auch kühle Duschen können kurze Linderung verschaffen. Bei Bettwäsche und Pyjamas kann es helfen, auf das Material zu schauen: Noch besser als Baumwolle kühlt im Sommer Leinen, das im Vergleich doppelt so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Zusätzlich sollte man darauf achten, zwei bis drei Liter Wasser pro Tag zu trinken.

Vergangenes Jahr 20 Tropennächte
2025 gab es in Wien 20 Tropennächte. Damit zählt es inzwischen als „kühles“ Jahr. Im Jahr davor wurden in der Bundeshauptstadt 53 Nächte gezählt, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius sank.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
03.08.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
169.176 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
144.131 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Österreich
Kannibalen-Fall schockt Ärzte in Wiener Spital
118.433 mal gelesen
Krone Plus Logo
Menschenfresser-Alarm um einen jungen Patienten in einer Wiener Klinik. Kannibalismus spielt in ...
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2018 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1017 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Österreich
Dürre-Alarm! Bauern fordern jetzt 300 Euro pro Kuh
984 mal kommentiert
Statt auf grünen Wiesen stehen viele Kühe in Österreich derzeit auf dürren Feldern.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Krimi im „Hotel Mama“
Mit falschen Spitalsbriefen Versicherung abgezockt
24 bis 27 Grad!
Österreich steht extreme Tropennacht bevor
Krone Plus Logo
Landwirte verzweifelt
„Dürre zwingt uns zum Verkauf unserer Milchkühe“
Drogen-Schulden
Männer wegen 100 Euro missbraucht und gefoltert
Österreich schwitzt
40,1 Grad! Wien erreicht neuen Allzeit-Hitzerekord
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf