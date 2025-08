Stars radeln für den guten Zweck durch Kärnten

„Das wird wieder eine lustige und karitative Ausfahrt“, ist Franz Klammer die Vorfreude deutlich anzumerken. Start- und Zielort der Charity-Tour ist der neue Sportplatz in Treffen. Die Streckenlänge beträgt knapp 100 Kilometer. Die Route führt Klammer und Co. heuer über den Villacher Hauptplatz, Velden, Faaker See und über Fürnitz zurück nach Treffen.