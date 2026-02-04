„Ich denke heute noch: Danke, Patscherkofel“

Der 5. Februar ist dein großer Feiertag. Wie feierst du denn den? Gehst du da einmal mit der Goldenen ums Haus?

Franz Klammer: Hahaha. Nein, ich weiß ja gar nicht, wo die Goldene ist. Feiern? Ja schau, einmal war ich mit meiner Frau am Arlberg Skifahren, ein wunderschöner Tag. Und dann sind wir zusammen gesessen und einer sagt: Du, die Goldene, das ist heute 25 Jahre her.