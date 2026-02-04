„Ich denke heute noch: Danke, Patscherkofel“

Mahomes’ Vater erneut in Haft! Ihm drohen 10 Jahre
Vor einem halben Jahrhundert erfüllte am 5. Februar 1976 am ersten Tag der Winterspiele von Innsbruck der Kärntner Franz Klammer die Sehnsucht von ganz Österreich nach Gold in der Abfahrt und machte eine Nation glücklich. „Kaiser Franz“ im Exklusiv-Interview.
Der 5. Februar ist dein großer Feiertag. Wie feierst du denn den? Gehst du da einmal mit der Goldenen ums Haus?
Franz Klammer: Hahaha. Nein, ich weiß ja gar nicht, wo die Goldene ist. Feiern? Ja schau, einmal war ich mit meiner Frau am Arlberg Skifahren, ein wunderschöner Tag. Und dann sind wir zusammen gesessen und einer sagt: Du, die Goldene, das ist heute 25 Jahre her.
