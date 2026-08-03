Feuer in Griechenland durch Funkenflug ausgelöst

Starke Winde hätten die Löschflugzeuge in den vergangenen Tagen zudem daran gehindert, Meerwasser aufzunehmen, sodass die Einsatzkräfte vor Ort auf sich allein gestellt gewesen seien, sagte der stellvertretende Minister für Klimakrise und Zivilschutz, Kostas Katsafados. Am Sonntag starben zwei Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Hubschrauber. Ende Juli waren drei Feuerwehrleute bei Einsätzen auf Kreta und der Halbinsel Peloponnes ums Leben gekommen.