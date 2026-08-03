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Waldbrände wüten

Feuer in Griechenland durch Funkenflug ausgelöst

Ausland
03.08.2026 18:04
Nordwestlich von Athen haben am Montag bereits den vierten Tag in Folge schwere Waldbrände ...
Nordwestlich von Athen haben am Montag bereits den vierten Tag in Folge schwere Waldbrände gewütet.(Bild: AP/Michael Varaklas)
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Von krone.at

In Griechenland haben am Montag bereits den vierten Tag in Folge schwere Waldbrände gewütet. Starke Winde fachten die Flammen an, Bewohnerinnen und Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Laut ersten Ermittlungen wurde ein Feuer in der vergangenen Woche durch Funkenflug an einer privaten Stromleitung von Windkraftanlagen ausgelöst.

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Zwei Verdächtige, ein Elektroingenieur und ein Bauunternehmer, wurden festgenommen und müssen sich wegen schwerer Brandstiftung in der Region Böotien verantworten. Defekte Stromleitungen waren in den vergangenen Jahren die Hauptursache für große Waldbrände in Griechenland.

Aktuell toben schwere Waldbrände nordwestlich von Athen. Häuser, Tausende Hektar Ackerland und Pinienwälder wurden zerstört. Der griechische Zivilschutz hat die Evakuierung des Industrieparks der Stadt Megara angeordnet. Diese hat 36.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt 45 Kilometer westlich von Athen. Zuvor waren bereits drei kleine Ortschaften evakuiert worden.

Zahlreiche Menschen wurden in Griechenland bereits vor den Flammen in Sicherheit gebracht.
Zahlreiche Menschen wurden in Griechenland bereits vor den Flammen in Sicherheit gebracht.(Bild: AP/Petros Giannakouris)
In den Niederlanden ist ein Waldbrand in einem Naturschutzgebiet ausgebrochen.
In den Niederlanden ist ein Waldbrand in einem Naturschutzgebiet ausgebrochen.(Bild: EPA/ROB ENGELAAR)
(Bild: EPA/ROB ENGELAAR)

Starke Winde hätten die Löschflugzeuge in den vergangenen Tagen zudem daran gehindert, Meerwasser aufzunehmen, sodass die Einsatzkräfte vor Ort auf sich allein gestellt gewesen seien, sagte der stellvertretende Minister für Klimakrise und Zivilschutz, Kostas Katsafados. Am Sonntag starben zwei Menschen bei einem Zusammenstoß zweier Hubschrauber. Ende Juli waren drei Feuerwehrleute bei Einsätzen auf Kreta und der Halbinsel Peloponnes ums Leben gekommen.

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Brände auch in Italien und den Niederlanden
Auch im italienischen Piemont kämpfen Einsatzkräfte seit mehreren Tagen gegen ein Feuer, das bereits rund 40 Hektar Wald zerstört hat. Zudem brannte es auf dem Karstgebiet bei Triest und an der Küste der süditalienischen Provinz Tarent. Dort wird ein Elektroauto, das in Brand geraten ist, als Ursache vermutet.

Ein weiterer Waldbrand wurde am Montag in den Niederlanden gemeldet. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Waldbrand im Naturgebiet De Rosmolen bei der Ortschaft Oostrum zu bekämpfen und eine weitere Ausdehnung zu verhindern, teilten die Sicherheitsbehörden mit. Ein Campingplatz mit etwa 300 Urlauberinnen und Urlaubern wurde wegen der schlechten Luftqualität geräumt.

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