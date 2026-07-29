Sechs Juroren mit Herz für unsere Nominierten

Viele Nominierungen sind in der „Kärntner Krone“-Redaktion bereits eingegangen. Die Nominierungsphase läuft noch bis 1. August. Diese Juroren entscheiden, wer weiterkommt.
Kärntens Herzensmenschen engagieren sich auf ganz unterschiedliche Weise. Die einen setzen sich mit viel Hingabe für Tiere ein, andere kümmern sich unermüdlich um eine kranke Nachbarin oder nähen in ihrer Freizeit Kostüme für eine Theateraufführung. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie helfen freiwillig und erwarten keine Gegenleistung.
Bewegende Geschichten hinter jeder Nominierung
Zahlreiche Nominierungen aus den verschiedensten Bereichen haben die „Krone“-Redaktion bereits erreicht. Hinter jeder Einreichung steckt eine bewegende Geschichte. Weil die Auswahl angesichts der vielen besonderen Menschen alles andere als einfach ist, entscheidet heuer erstmals eine prominent besetzte Jury über die Herzensmenschen.
Mit dabei ist unter anderem Tierschutzexpertin Helga Happ. „Die Aktion ist etwas ganz Besonderes. Sie zeigt, wie viele Menschen in Kärnten ehrenamtlich arbeiten und sich mit Herz und Seele einer Aufgabe widmen. Diese Menschen sind das Gerüst unserer Gesellschaft“, sagt Happ.
Die Herzensmensch-Juroren sind bereit
Gemeinsam mit Helga Happ werden Ski-Legende Franz Klammer, die Kabarettistin Ina Jovanovic, der Intendant des Stadttheaters Klagenfurt Aron Stiehl, der Landes-Finanzreferent des Roten Kreuzes Kärnten Roland Peters sowie die Influencerin Larissa Bugelnig die eingereichten Geschichten bewerten. „Das erinnert uns daran, dass Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt die stärksten Kräfte unserer Gesellschaft sind“, so Franz Klammer.
Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen und senden Sie uns Ihre Vorschläge bis spätestens 1. August per Post an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, oder per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder ganz einfach über das Online-Formular. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf viele berührende, inspirierende und einzigartige Geschichten.
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