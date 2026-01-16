Viele trauern um ihr Haustier mehr als um Menschen

Stirbt der eigene Hund, die Katze oder ein anderes geliebtes Tier, dann trauern wir – ganz ähnlich wie um enge Verwandte oder Freunde. Für manche ist der Verlust so schlimm, dass sie ihn nicht allein bewältigen können.
Die Beziehung zu Haustieren ist häufig frei von Konflikten, Erwartungen oder sozialen Rollen. Tiere hören zu, bewerten nicht, sind konstant präsent. Gerade für ältere Menschen, Besitzer von Begleithunden oder Personen mit wenig sozialen Kontakten, können Haustiere so zu zentralen Bindungspartnern werden. Stirbt das Tier, bricht nicht nur die emotionale Beziehung weg, auch der Alltag verändert sich gravierend: Spaziergänge, Fütterungszeiten, Begegnungen mit anderen Menschen auf Gassirunden – all das falle plötzlich weg und werde entsprechend vermisst, macht Trauerforscherin Bettina Doering deutlich.
„Für viele Menschen ist der Verlust eines Haustieres schlimmer als der Verlust eines Menschen“, enthüllt nun eine im Fachmagazin Plos One erschienene Studie. Befragt wurden dafür Erwachsene im Vereinigten Königreich. „Etwas mehr als ein Fünftel der Menschen, die sowohl ein geliebtes Haustier als auch eine ihnen nahestehende Person verloren hatten, gaben an, dass der Verlust ihres Haustieres schmerzlicher als der des geliebten Menschen war“, schrieb Hauptautor Philip Hyland von der Maynooth University in Irland.
Für die Analyse wurden im Vereinigten Königreich im März 2024 insgesamt 975 Erwachsene befragt, die repräsentativ für die Bevölkerung sein sollen. Rund ein Drittel von ihnen (32,6 Prozent) hatte bereits den Tod eines geliebten Haustieres erlebt, fast alle hatten zudem einen menschlichen Verlust erfahren. Wurden sie nach dem schmerzlichsten Verlust gefragt, entschieden sich 21 Prozent der Betroffenen für ihr Haustier – trotz erlebter Todesfälle von Eltern, Geschwistern oder engen Freunden.
Bei einem kleinen Teil der Betroffenen, nämlich 7,5 Prozent, war die Trauer so stark, dass dies als anhaltende Trauerstörung eingestuft wurde. Die Rate ist vergleichbar mit der Trauer nach dem Tod eines nahen Familienmitgliedes wie Großeltern oder engen Freunden. Betroffene leiden dann unter „Schwierigkeiten, den Tod zu akzeptieren und intensiven Gefühlen von Traurigkeit, Wut oder Sehnsucht, mit deren Bewältigung sie allein nicht zurechtkommen“.
Aber warum trauern wir so stark um Haustiere?
Zentrale Ursache für Trauer ist die enge emotionale Bindung. Für viele Besitzer ist das Haustier ein weiteres Familienmitglied, das geliebt wird und aktiv am Alltag teilnimmt. Entscheidend sei, welchen Stellenwert das Tier für uns einnehme, erklärt Bettina Doering, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: „Ich würde tippen, dass viele nicht um Nutztiere trauern, wenn sie ihr Fleisch essen. Haustiere dagegen werden als Familienmitglieder gesehen. Und wenn ich in einer Kultur lebe, in der den Tieren ein so zentraler emotionaler Stellenwert zugemessen wird, dann ist es total verständlich, dass um sie auch wie um ein Familienmitglied getrauert wird.“
Und was hilft bei Trauer? Wie kann man Betroffene unterstützen?
Manchen helfe Unterstützung, anderen sei Zuhören wichtig und wieder andere wünschten sich Ablenkung. Oft hälfen neue Routinen und Rituale bei der Bewältigung von Trauer, etwa das Anlegen eines Grabes. Essenziell sei es, die Trauer zu akzeptieren und keine Anforderungen an sie zu stellen, so Doering: „Ich erlebe es manchmal so, dass Trauer in der Gesellschaft zu wenig Platz bekommt. Dass es schnell wieder gut sein soll, dass man sich schnell wieder zusammenreißen soll.“
Wenn Trauer über eine längere Zeit den Alltag massiv beeinträchtigt, sollte professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden, raten Psychologen. In dem Fall könnte es sich um eine behandlungsbedürftige, anhaltende Trauerstörung handeln. Die ist aktuell international nur bei Trauer um Menschen als klinische Krankheit eingestuft und bisher nicht bei Trauerfällen um Tiere.
Hierzu sagt Studienautor Hyland: „Angesichts der Tatsache, dass viele Menschen, die um den Verlust ihres Haustieres trauern, sich dadurch verlegen und isoliert fühlen, sollte die Entscheidung, den Verlust eines Haustieres nicht in die Kriterien für eine anhaltende Trauerstörung einzuschließen, überdacht werden.“
