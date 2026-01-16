Viele trauern um ihr Haustier mehr als um Menschen

Aber warum trauern wir so stark um Haustiere?

Zentrale Ursache für Trauer ist die enge emotionale Bindung. Für viele Besitzer ist das Haustier ein weiteres Familienmitglied, das geliebt wird und aktiv am Alltag teilnimmt. Entscheidend sei, welchen Stellenwert das Tier für uns einnehme, erklärt Bettina Doering, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel: „Ich würde tippen, dass viele nicht um Nutztiere trauern, wenn sie ihr Fleisch essen. Haustiere dagegen werden als Familienmitglieder gesehen. Und wenn ich in einer Kultur lebe, in der den Tieren ein so zentraler emotionaler Stellenwert zugemessen wird, dann ist es total verständlich, dass um sie auch wie um ein Familienmitglied getrauert wird.“