Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tag des Haustieres“

Jeder dritte Österreicher hat Freude am Haustier

Tierecke
11.04.2026 06:00
Die Österreicher lieben ihre Haustiere, wie auch dieses Bild beweist – Alexander Müller wurde ...
Die Österreicher lieben ihre Haustiere, wie auch dieses Bild beweist – Alexander Müller wurde damit zu einem der Gewinner des CEWE Photo Awards 2025.(Bild: Alexander Müller)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Der 11. April ist „Tag des Haustieres“! Und eine neue, repräsentative Umfrage zeigt: Ob beim Spaziergang, beim Spielen oder in ruhigen Momenten zu Hause – die Beschäftigung mit dem eigenen Haustier zählt für jeden dritten Österreicher zu den besonders freudvollen Momenten des Alltags. 

0 Kommentare

Jeder dritte Österreicher hat große Freude daran, Zeit mit dem Haustier zu verbringen. Erst deutlich dahinter liegen andere Freizeitbeschäftigungen wie der Besuch von Sportveranstaltungen (elf Prozent), Malen oder Stricken (8 Prozent). Auch ausgehen und feiern wird von weniger als 15 Prozent der Befragten als besonders freudvoll wahrgenommen.

Tiere haben emotionale Bedeutung
Diese Ergebnisse einer repräsentativen Marketagent-Umfrage im Auftrag von CEWE unterstreichen damit die emotionale Bedeutung, die Haustiere im Alltag vieler Menschen einnehmen. Diese enge Bindung zeigt sich auch darin, welche Momente Menschen festhalten und bewahren möchten. Laut CEWE zählen Haustiere auch zu den Motiven, die in selbst gestalteten Fotoprodukten besonders häufig aufgegriffen werden.

Erinnerungen an gemeinsame Momente
„Haustiere begleiten viele Menschen über Jahre – dabei entsteht eine Bindung, die sich in bewusst festgehaltenen Momenten zeigt. Jeder zweite Österreicher sieht sich Fotos mit dem eigenen Tier immer wieder an, um sich an besondere Augenblicke zu erinnern“, sagt Michael Pollaschak von CEWE Österreich. Anlässe wie der Tag des Haustieres würden sichtbar machen, welchen Stellenwert diese persönlichen Momente für viele Menschen haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
11.04.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
81.061 mal gelesen
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
76.030 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Österreich
Betrug über ID Austria: So zockten Täter Finanz ab
74.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sichergestelltes Betrügergeld nach einer Razzia im März 2026.
Wirtschaft
Energieschock: Experten fordern härteres Sparpaket
1307 mal kommentiert
Laut WIFO-Chef Gabriel Felbermayr fehlen Milliarden – Österreich steht damit neuerlich vor einem ...
Außenpolitik
USA erwägen Truppenabzug aus vorlauten Staaten
1119 mal kommentiert
US-Soldaten in Deutschland
Gericht
Afghanische Familien müssen Österreich verlassen
1049 mal kommentiert
Auch eine alleinerziehende Mutter blitzte beim VwGH ab (Symbolbild).
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf