Jeder dritte Österreicher hat Freude am Haustier

Der 11. April ist „Tag des Haustieres“! Und eine neue, repräsentative Umfrage zeigt: Ob beim Spaziergang, beim Spielen oder in ruhigen Momenten zu Hause – die Beschäftigung mit dem eigenen Haustier zählt für jeden dritten Österreicher zu den besonders freudvollen Momenten des Alltags.
Jeder dritte Österreicher hat große Freude daran, Zeit mit dem Haustier zu verbringen. Erst deutlich dahinter liegen andere Freizeitbeschäftigungen wie der Besuch von Sportveranstaltungen (elf Prozent), Malen oder Stricken (8 Prozent). Auch ausgehen und feiern wird von weniger als 15 Prozent der Befragten als besonders freudvoll wahrgenommen.
Tiere haben emotionale Bedeutung
Diese Ergebnisse einer repräsentativen Marketagent-Umfrage im Auftrag von CEWE unterstreichen damit die emotionale Bedeutung, die Haustiere im Alltag vieler Menschen einnehmen. Diese enge Bindung zeigt sich auch darin, welche Momente Menschen festhalten und bewahren möchten. Laut CEWE zählen Haustiere auch zu den Motiven, die in selbst gestalteten Fotoprodukten besonders häufig aufgegriffen werden.
Erinnerungen an gemeinsame Momente
„Haustiere begleiten viele Menschen über Jahre – dabei entsteht eine Bindung, die sich in bewusst festgehaltenen Momenten zeigt. Jeder zweite Österreicher sieht sich Fotos mit dem eigenen Tier immer wieder an, um sich an besondere Augenblicke zu erinnern“, sagt Michael Pollaschak von CEWE Österreich. Anlässe wie der Tag des Haustieres würden sichtbar machen, welchen Stellenwert diese persönlichen Momente für viele Menschen haben.
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