Jeder dritte Österreicher hat Freude am Haustier

Erinnerungen an gemeinsame Momente

„Haustiere begleiten viele Menschen über Jahre – dabei entsteht eine Bindung, die sich in bewusst festgehaltenen Momenten zeigt. Jeder zweite Österreicher sieht sich Fotos mit dem eigenen Tier immer wieder an, um sich an besondere Augenblicke zu erinnern“, sagt Michael Pollaschak von CEWE Österreich. Anlässe wie der Tag des Haustieres würden sichtbar machen, welchen Stellenwert diese persönlichen Momente für viele Menschen haben.