Private Heimbetreiber in Kärnten schreiben Verlust

Kosten zu stark gestiegen

Denn die Kosten sind in den vergangenen Jahren explosionsartig gestiegen, die Vergütung nicht so stark. Und während öffentliche und gemeinnützige Betreiber die Lücke anderweitig schließen können, fehlt diese Möglichkeit für die restlichen 37 Heime. „Kein einziger privater Heimbetreiber in Kärnten bilanziert derzeit positiv“, stellt WK-Berufsgruppensprecher Christian Polessnig klar. „Der Sockelbetrag deckt nicht einmal die laufenden Kosten.“