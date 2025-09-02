Model Kaia Gerber im „Oben-ohne“-Kleid in Venedig

Schon bei der Ankunft am „Grand Hotel Excelsior“ am Lido von Venedig schien sich das Paar gar nicht loslassen zu wollen. Hand in Hand marschierten die beiden über den Steg vom Bootstaxi zum Luxushotel. Nur, um wenig später vor der legendären „Harry‘s Bar“ von Paparazzi beim Schmusen erwischt zu werden.