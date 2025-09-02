Vorteilswelt
Turtelei am Red Carpet

Model Kaia Gerber im „Oben-ohne“-Kleid in Venedig

Society International
02.09.2025 09:33
Kaia Gerber zog in Venedig alle Blicke auf sich.
Kaia Gerber zog in Venedig alle Blicke auf sich.(Bild: Viennareport)

Model Kaia Gerber macht ihrer berühmten Mama in Venedig gerade alle Ehre. Die Promi-Tochter erschien am Montagabend in einem gewagten Look bei der Premiere von „The Testament Of Ann Lee“. Das gefiel nicht nur ihrem neuen Freund ...

In einer wunderschönen Spitzenrobe von Givenchy machte Kaia Gerber am Montagabend die Filmfestspiele von Venedig unsicher. Aber dieser Look hatte es in sich!

Transparenter Wow-Look
Denn während der Tüllrock im Licht der untergehenden Sonne verführerisch glitzerte, gewährte das Designerkleid obenrum tiefe Einblicke. Der zarte Spitzenstoff ließ nämlich nicht allzu viel der Fantasie, verdeckte aber gleichzeitig so viel, dass es den eleganten Ansprüchen des Abends gerecht wurde.

Kaia Gerber war am Montagabend auf dem roten Teppich in Venedig zu Gast.
Kaia Gerber war am Montagabend auf dem roten Teppich in Venedig zu Gast.(Bild: Viennareport)

Ein Look, der natürlich nicht nur den Fans des Topmodels gefiel, sondern auch Gerbers neuem Freund, Promi-Sohn und Schauspieler Lewis Pullman. Mit ihm schritt die Schönheit nicht nur Händchen haltend über den Red Carpet, die beiden turtelten auch, was das Zeug hielt.

Küsse für Freund, Selfies für Fans
So gab‘s unter anderem zärtliche Küsse, außerdem liebkoste Pullman auch die nackte Schulter seiner schönen Freundin, wie Bilder, die unter anderem die „Page Six“ veröffentlichte, beweisen. Dazwischen nahm sich Gerber aber auch viel Zeit für ihre Fans, machte Selfies und plauderte angeregt mit den Zaungästen am Red Carpet.

Das Model nahm sich bei seinem Auftritt am Lido viel Zeit für seine Fans.
Das Model nahm sich bei seinem Auftritt am Lido viel Zeit für seine Fans.(Bild: Viennareport)

Schon bei der Ankunft am „Grand Hotel Excelsior“ am Lido von Venedig schien sich das Paar gar nicht loslassen zu wollen. Hand in Hand marschierten die beiden über den Steg vom Bootstaxi zum Luxushotel. Nur, um wenig später vor der legendären „Harry‘s Bar“ von Paparazzi beim Schmusen erwischt zu werden.

Kaia Gerber hielt in Venedig mit ihrem Freund Lewis Pullman Händchen.
Kaia Gerber hielt in Venedig mit ihrem Freund Lewis Pullman Händchen.(Bild: Viennareport)

Auch Ex-Freund in Venedig
Gerber und Pullman, Sohn von „Während du schliefst“-Star Bill Pullman, sollen bereits seit Anfang des Jahres liiert sein. Erste Liebes-Gerüchte kamen schon kurz nach der Trennung des Models mit Hollywood-Liebling Austin Butler auf.

Kaia Gerber ist nach dem Liebes-Aus mit Austin Butler frisch verliebt.
Nach Liebes-Aus
Kaia Gerber datet jetzt Sohn von Hollywoodstar
31.01.2025

Besonders pikant: In Venedig wäre Gerber beinah auf einen anderen Ex-Freund getroffen. Denn mit „Frankenstein“-Schönling Jacob Elordi war die Tochter von Cindy Crawford von 2020 bis 2021 liiert.

