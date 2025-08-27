Kaia Gerber sieht aus wie junge Cindy Crawford

Mamma Mia – wie ist es nur möglich, dass das keine Retro-Fotos von Cindy Crawford sind? In ihrer neuen Werbekampagne für ihre Modedesign-Kooperation mit dem Sport- und Freizeitmode-Label Vuori sieht Kaia Gerber genauso aus wie ihre berühmte Mama am Anfang ihrer Karriere. Allein der ikonische Schönheitsfleck neben der Oberlippe fehlt.