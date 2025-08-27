Kaia Gerber sieht aus wie junge Cindy Crawford

Mamma Mia – wie ist es nur möglich, dass das keine Retro-Fotos von Cindy Crawford sind? In ihrer neuen Werbekampagne für ihre Modedesign-Kooperation mit dem Sport- und Freizeitmode-Label Vuori sieht Kaia Gerber genauso aus wie ihre berühmte Mama am Anfang ihrer Karriere. Allein der ikonische Schönheitsfleck neben der Oberlippe fehlt.
Passend dazu: Bei ihren minimalistischen Fashion-Kreationen hat sich die 23-Jährige an den Paparazzi-Fotos von Supermodels aus den 90er-Jahren inspirieren lassen.
Ließ sich von Mama inspirieren
Der „Daily Mail“ verriet sie: „Ich hatte vor Augen, wie Gisele (Bündchen), Kate Moss und auch meine Mama von Fotografen abgelichtet wurden und ihre kleinen Tops und Shorts total cool aussehen ließen. Genau das war die Energie, die ich bei meinen Kreationen rüberbringen wollte.“
Hier können Sie sich durch die Bilder der Vuori-Kampagne mit Kaia Gerber klicken:
Sprich Gerbers „Vuori by Kaia“-Kollektion funktioniert „ebenso gut im Gym wie auch davor“.
Gerber designte mit
Gerber enthüllte zudem, dass sie wirklichen Input bei der Entwicklung der Kollektion gab und nicht nur als Werbefigur fungiert: „Ich bin dankbar, dass ich im ganzen Prozess von den ursprünglichen Skizzen bis zum Testen der Prototypen mit eingebunden wurde.“
Wie sie ihre Outfits beschreiben würde: „Mühelos, vielseitig und fürs echte Leben designt!“
