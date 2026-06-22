Crawford-Tochter Kaia Gerber nackt im Schaumbad!

Mamma Mia! Cindy Crawfords schöne Tochter strippt – für eine Werbung der Body-Care-Marke Uni. Kaia Gerber, die ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, ließ sich PR-trächtig nackt in der Badewanne beim Schaumbad filmen. Die 24-Jährige wäscht sich dabei mit einem Schwamm und lässt ihre langen Beine über den Wannenrand hängen.