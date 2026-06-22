Crawford-Tochter Kaia Gerber nackt im Schaumbad!

Mamma Mia! Cindy Crawfords schöne Tochter strippt – für eine Werbung der Body-Care-Marke Uni. Kaia Gerber, die ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist, ließ sich PR-trächtig nackt in der Badewanne beim Schaumbad filmen. Die 24-Jährige wäscht sich dabei mit einem Schwamm und lässt ihre langen Beine über den Wannenrand hängen.
Im Clip modelt sie zudem weiße Unterwäsche im Bett, cremt ihre Pobacken mit einem der Uni-Pflegeprodukte ein und schwimmt im Bikini durch den Pool.
Kaia teilte die Aufnahmen auf ihrem Instagram und schrieb im Stile einer wahren Werbesprecherin: „Ich pflege meinen Körper genauso sorgfältig wie mein Gesicht und Uni macht mir das leicht!“
Uni verkündete in einem Pressestatement zudem, dass Kaia nicht nur als Promi-Werbesprecherin, sondern als „kreative Langzeitpartnerin und Kollaborateurin“ angeworben wurde. Sprich, sie darf in Zukunft auch beim Produkt-Marketing und der „kreativen Richtung von Werbungen“ mit ihr ein Wörtchen mitreden.
Hier gibt‘s mehr Bilder aus dem Werbespot zum Durchklicken:
Im Rampenlicht aufgewachsen
Kaia Gerber wurde am 3. September 2001 in Los Angeles geboren und wuchs als Tochter des berühmten Models Cindy Crawford und des Unternehmers Rande Gerber in der Öffentlichkeit auf.
Schon in jungen Jahren zeigte sie Interesse an der Modewelt und sammelte früh erste Erfahrungen vor der Kamera. Mit ihrem natürlichen Auftreten und ihrem Gespür für Fashion entwickelte sie sich schnell zu einem gefragten Gesicht der internationalen Modebranche.
Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Model hat sich Kaia Gerber auch als Schauspielerin etabliert. Sie wirkte in Filmen wie „Babylon“, „Bottoms“ und „Saturday Night“ mit und baute sich damit einen weiteren beruflichen Schwerpunkt auf.
Überdies begeistert sie sich für Literatur und gründete den Buchclub „Library Science“, mit dem sie ihre Lesebegeisterung mit anderen teilt. Auch ihr Privatleben sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit, zuletzt durch ihre Beziehung mit dem Schauspieler Lewis Pullman.
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