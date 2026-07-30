The VAT Farce
Tax Cut Means Less Refund on Deposits
Customers who bought milk bottles and the like before July 1 and are only returning them now will have to pay a little extra—even if it’s just a few cents. That’s because, along with the VAT, the associated returnable deposit rate has also dropped. However, there’s still a chance to get a refund by the end of the month—the “Krone” knows how.
A surprise at the deposit machine: Customers who, for example, bought a milk crate at the discount store Hofer before July 1 paid a 5.50-euro reusable deposit. Since July 1, however, they’ve only been getting 5.25 euros back, so they’re left to cover the difference.
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