Wien kocht: Grüne fordern jetzt Hitze-Sofortplan

Ganz Wien schwitzt. Wieder einmal. 30 Hitzetage und 28 Tropennächte waren es laut der Österreichischen Unwetterzentrale bisher in der Wiener Innenstadt. Zum Vergleich: In den 1980er-Jahren gab es im Schnitt nur rund 11 Tropennächte – pro Jahr! Jetzt, Ende Juli, werden schon mehr als doppelt so viele gezählt. Die Bilanz ist schon jetzt außergewöhnlich. Doch in den kommenden Tagen werden noch weitere Hitzetage und Tropennächte folgen. Die Grünen schlagen Alarm und fordern Soforthilfe.