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„Das ist unerträglich“

52 Grad! Haltestelle Kaisermühlen als Hitzefalle

Wien
15.07.2026 06:00
Eine echte Belastungsprobe: Die Sonne brennt direkt neben der U1-Station Kaisermühlen-VIC ...
Eine echte Belastungsprobe: Die Sonne brennt direkt neben der U1-Station Kaisermühlen-VIC gnadenlos herab.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Kein Schatten in Sicht: Viel Beton und wenig Grün heizen die Gegend rund um die U1-Station Kaisermühlen-VIC (Vienna Internationale Centre) derzeit besonders schlimm auf.

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Ist das der heißeste Ort von ganz Wien? Wer derzeit an der U1-Station Kaisermühlen – VIC aus der U-Bahn steigt, bekommt die Wucht der Hitzewelle mit voller Härte zu spüren. Rund um den Verkehrsknotenpunkt in der Donaustadt heizt sich der Asphalt auf bis zu 52 Grad auf, wie die Grünen gemessen haben. Schatten? Absolute Fehlanzeige. Statt kühlenden Bäumen dominieren dort nur Betonflächen, Straßen und versiegelte Plätze – für Tausende Pendler wird der tägliche Weg zur U-Bahn oder zur Bushaltestelle zur schweißtreibenden Tortur.

„Hier warten Menschen auf drei verschiedene Buslinien, auch auf die zum Strandband Gänsehäufel. ...
„Hier warten Menschen auf drei verschiedene Buslinien, auch auf die zum Strandband Gänsehäufel. Man kann sich nirgendwo in einen Schatten flüchten“, beklagt Heidi Sequenz von den Grünen.(Bild: Grüne Wien/Heidi Sequenz)

Gemeinderätin und Anrainerin Heidi Sequenz (Grüne) ist verärgert: „Alles hier heizt sich auf. Das ist besonders schlimm und unerträglich!“ Sie fordert jetzt Maßnahmen für mehr Abkühlung: also Schatten, mehr Grünflächen und vor allem Bäume. An heißen Sommertagen herrscht dort großes Verkehrsaufkommen, weil von hier auch der Bus in das Strandbad Gänsehäufel abfährt. Das heißt auch viele Familien mit Kindern. Doch ändern wird sich dort vorerst aber nichts.

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„Durch die Bus- und U-Bahn-Station, aber auch das Austria Center, den Taxistand sowie den Radverkehr ist die Fläche stark frequentiert. Rund um die Station gibt es bereits vergleichsweise viele Grünflächen“, heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage aus dem Büro von Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ). Zwei U-Bahnstationen weiter, in Kagran, sieht es nicht viel besser aus. Auch dort ist die Umgebung eine absolute Hitzeinsel. Nur Asphaltflächen, wohin man schaut.

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