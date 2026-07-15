52 Grad! Haltestelle Kaisermühlen als Hitzefalle

„Durch die Bus- und U-Bahn-Station, aber auch das Austria Center, den Taxistand sowie den Radverkehr ist die Fläche stark frequentiert. Rund um die Station gibt es bereits vergleichsweise viele Grünflächen“, heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage aus dem Büro von Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ). Zwei U-Bahnstationen weiter, in Kagran, sieht es nicht viel besser aus. Auch dort ist die Umgebung eine absolute Hitzeinsel. Nur Asphaltflächen, wohin man schaut.