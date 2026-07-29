Wien verlängert Öffnungszeiten für Freibäder

Neben dem Strandbad Alte Donau bleiben das Kongressbad, das Brigittenauer Bad und das Sommerbad Laaerberg länger offen. Sie können zwischen 30. Juli und 2. August bis 21 Uhr besucht werden. Von 3. bis 9. August haben die Freibäder bis 20.30 Uhr offen. Mit den längeren Öffnungszeiten dieser vier Bäder sei eine gute Verteilung über das gesamte Stadtgebiet sichergestellt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.