Wien verlängert Öffnungszeiten für Freibäder

Wien steht die nächste Hitzewelle bevor, in den kommenden Tagen werden Temperaturen von über 35 Grad erwartet. Die Hauptstadt erweitert deswegen ihr Angebot zur Abkühlung, einzelne Schwimmbäder verlängern ihre Öffnungszeiten.
Neben dem Strandbad Alte Donau bleiben das Kongressbad, das Brigittenauer Bad und das Sommerbad Laaerberg länger offen. Sie können zwischen 30. Juli und 2. August bis 21 Uhr besucht werden. Von 3. bis 9. August haben die Freibäder bis 20.30 Uhr offen. Mit den längeren Öffnungszeiten dieser vier Bäder sei eine gute Verteilung über das gesamte Stadtgebiet sichergestellt, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.
„Coole Zonen“ und Trinkbrunnen
Langanhaltende Hitze kann insbesondere für ältere Menschen, Kinder sowie Menschen mit Vorerkrankungen eine gesundheitliche Belastung darstellen. Auch 37 „Coole Zonen“ können daher weiterhin kostenfrei genutzt werden. Diese frei zugänglichen Räume sind auf Raumtemperatur gekühlt, sodass der Körper keinem Hitzestress ausgesetzt ist. Ebenso frei nutzbar sind weiterhin die 1800 Trinkbrunnen, die in der Stadt verteilt stehen.
Beratung bei Beschwerden
Wer aufgrund der Hitze mit akuten körperlichen Beschwerden zu kämpfen hat, kann durch einen Anruf bei der Gesundheitsberatung 1450 eine erste Einschätzung der Symptome einholen. Neben dem Warndienst der Wiener Landessanitätsdirektion liefert außerdem die Stadt-Wien-App Echtzeit-Mitteilungen zu Hitze- oder anderen Wetterwarnungen.
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