Männer wollen Frauen zum Wehrdienst schicken

Denn eine repräsentative Umfrage des Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD), die von der „Krone“ in Auftrag gegeben wurde, ergibt nur eine knappe Mehrheit gegen eine Wehrpflicht für Frauen: Insgesamt spricht sich knapp die Hälfte der Befragten (45 Prozent) dafür aus, die Wehrpflicht auch auf Frauen auszuweiten. 21 Prozent sind „unbedingt“ dafür, weitere 24 Prozent „eher“ dafür. Dem gegenüber stehen 52 Prozent, die eine Wehrpflicht für Frauen ablehnen – 28 Prozent davon sogar strikt.