„Ging nicht anders“

Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt

Society International
16.12.2025 20:20
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati(Bild: Matthias Wehnert / Action Press / picturedesk.com)

Seit zwei Jahren kämpft Patrice Aminati, die Ehefrau von Moderator Daniel Aminati, gegen eine aggressive Form von Krebs – wie nun bekannt wurde, hat sie nun leider den Kampf um ihre große Liebe verloren. Nach sieben Jahren Beziehung gab sie nun das Ehe-Aus bekannt. 

Die 30-jährige Influencerin, Modedesignerin und Musikerin ging offen mit ihrer schlimmen Krebsdiagnose und ihrem Leidensweg um. Genauso transparent gab sie nun die Trennung von dem „taff“-Moderator gegenüber „Bild“ bekannt. 

„Musste lernen, dass Kräfte endlich sind“
Seit 23. September sind die beiden kein Paar mehr. „Es ging nicht anders“, erklärte sie. „Ich war wahnsinnig verliebt. Ich habe alles gegeben. Ich dachte, mein Beruf müsse sein, die perfekte Frau für Daniel zu sein.“ Ihre schwere Krankheit habe dazu beigetragen, dass sich die beiden auseinandergelebt hatten. „Ich habe Grenzsituationen erlebt und musste lernen, dass Kräfte endlich sind. Mir wurde bewusst, dass Zeit und Gesundheit kostbare Güter sind und knapp bemessen sein können.“

Im Sommer hatte die kleine Familie noch den Geburtstag der gemeinsamen Tochter Charly Malika gefeiert – die Ehe-Probleme ließ sich das Paar auf Instagram nicht anmerken:

Selbst ihrer Tochter sei aufgefallen, dass es ihrer Mutter nicht gut ging. „Mama, sei nicht traurig“, habe die Dreijährige der Influencerin gesagt. Da habe sie gewusst, dass sie diesen schweren Schritt tun müsse. Als sie sich wieder einmal mit Daniel gestritten habe, habe sie die Beziehung beendet – um der ständigen Angst, dass es zu Unstimmigkeiten mit ihrem Gatten kommt oder seine Erwartungen nicht erfüllen zu können, zu entkommen.

Patrice: „Sind am Alltag gescheitert“
„Daniel und ich haben uns als Liebespaar verloren. Wir sind bereits vor der Erkrankung am Alltag gescheitert – nicht nur an der Erkrankung. Unterschiedliche Wurzeln und Werte konnten durch die Liebe nicht gekittet werden.“

