Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt

Selbst ihrer Tochter sei aufgefallen, dass es ihrer Mutter nicht gut ging. „Mama, sei nicht traurig“, habe die Dreijährige der Influencerin gesagt. Da habe sie gewusst, dass sie diesen schweren Schritt tun müsse. Als sie sich wieder einmal mit Daniel gestritten habe, habe sie die Beziehung beendet – um der ständigen Angst, dass es zu Unstimmigkeiten mit ihrem Gatten kommt oder seine Erwartungen nicht erfüllen zu können, zu entkommen.