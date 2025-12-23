Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Musikstar verblüfft

Mark Forster gibt zu: „Ja, wir haben uns getrennt“

Society International
23.12.2025 11:53
Sänger Mark Forster hängt schwarz-grüne Kappe an den Nagel
Sänger Mark Forster hängt schwarz-grüne Kappe an den Nagel(Bild: APA/AFP/POOL/Ina Fassbender)

Sänger Mark Forster hadert mit seinem modischen Markenzeichen: der Kappe mit dem breiten grünen Schirm, die er vor allem in früheren Jahren bei fast jedem öffentlichen Auftritt trug. „Ja, wir haben uns getrennt. Vielleicht habe ich den Style ein bisschen zu lange gerockt“, sagte Forster in der WDR-Talkrunde „Kölner Treff“ über die schwarz-grüne Kopfbedeckung.

0 Kommentare

Moderatorin Susan Link hatte ihn zuvor auf das Musikvideo zu dem Lied „Rettest du mich“ angesprochen, in dem er eine helle und deutlich anders geschnittene Kappe trägt. „Ich hatte so ein Gefühl, dass genau diese Kappe und genau dieser Stil so ein bisschen mein Udo-Lindenberg-Hut ist. Ich glaube aber, das war ein Trugschluss“, sagte der Sänger weiter.

„Ich hatte zwischendurch eine Phase, da habe ich diese aus meiner Sicht eher uncoolere Kappe angezogen, wenn ich vor die Kamera oder auf eine Bühne gegangen bin.“ Privat habe er längst anderes getragen. „Da dachte ich, das ist eigentlich blöd.“

Der WDR teilte auf Instagram dieses Video der Trennungs-Bestätigung: 

Forster ganz ohne Kappe?
Moderatorin Link zeigte im Anschluss noch ein Foto, das Forster bei den Dreharbeiten zu dem Musikvideo zeigt. Der 42-Jährige wird da für die Aufnahmen geschminkt und ist ganz ohne Kopfbedeckung zu sehen. „Ich finde, es kann sich eigentlich auch sehen lassen. Vielleicht ist das die nächste Evolutionsstufe“, meinte Forster. Noch sei er aber nicht bereit, ganz auf Kappen zu verzichten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Mark Forster
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
132.942 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
131.856 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
112.550 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Society International
Musikstar verblüfft
Mark Forster gibt zu: „Ja, wir haben uns getrennt“
„Mein Sonnenschein“
Anna Kournikova und Enrique Iglesias im Babyglück
Gamer unter Schock
„Call of Duty“-Entwickler Vince Zampella ist tot!
Gesundheitsschock
Pop-Star Barry Manilow kämpft gegen Lungenkrebs
Hoher Besuch zum 60er
Rapper Haftbefehl bei Özdemirs Geburtstagsfeier
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf