„CoMe“ setzt neue Impulse für Tourismus und Kultur

Traditionsreicher Weinbau im Fokus

Passend zur Feier stand ein Rückblick auf den örtlichen Weinbau im Mittelpunkt. Bauplaner Thomas Hochwarter von der Hochwarter ProjektLab GmbH aus Litzelsdorf, die ebenso für die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte verantwortlich zeichnet, überreichte der Marktgemeinde ein eigens zusammengestelltes Weinbergbuch. Es dokumentiert anhand historischer Urkunden die Entwicklung des Hofweingartens in Kemeten vom Mittelalter bis zum Ende des Weinbaus im 19. Jahrhundert. Das spannende Werk blickt allerdings nicht nur zurück, es soll auch die nächsten Kapitel der Geschichte festhalten. So verewigte der neu gegründete Rebenverein den Spatenstich als ersten Eintrag der „neuen Zeitrechnung“.