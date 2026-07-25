Feuerwehr-WM: Titel bleibt in rot-weiß-roter Hand

Erneut ging der Sieg bei der Feuerwehr Weltmeisterschaft nach Österreich: Das Team aus Bad Mühllacken trumpfte am Samstag bei den Wettkämpfen in Eisenstadt auf.
Die Weltmeisterschaft entwickelte sich zu einem wahren Spektakel: Rund 1500 Feuerwehrleute aus 17 Ländern nahmen daran teil. Mehr als 3000 Fans und Schlachtenbummler aus 17 Nationen brachten die Leichtathletik-Arena so richtig zum Kochen. Das Stadion war bis zum letzten Platz gefüllt. Das Organisationsteam rund um Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Harald Nakovich sorgte gemeinsam mit rund 300 freiwilligen Helfern für einen perfekten Wettkampf.
Die Feuerwehrgruppen mussten bei der WM in zwei zentralen Disziplinen ihr Können beweisen: im Löschangriff und im Hindernis-Staffellauf. Auf mehreren Bewerbsbahnen wurde verbissen um jede Hundertstelsekunde gekämpft. Dazu war auch Genauigkeit gefragt, den 135 Bewerter waren im Einsatz.
Am Ende holte die Feuerwehr Bad Mühllacken aus Oberösterreich im prestigeträchtigen A-Bewerb in der Kombination aus beiden Wertungen den Sieg und damit den WM-Titel vor einer slowenischen Gruppe und Düns aus Vorarlberg. Einen neuen Weltrekord im Löschangriff stellte übrigens die Feuerwehr Johannesberg aus Niederösterreich auf. In der Gesamtwertung reichte es zum 4. Platz.
Die burgenländischen Teilnehmer aus Zillingtal landeten auf Platz 21. Besser lief es für die Feuerwehr St. Martin an der Raab-Berg im B-Bewerb mit Rang 5.
Bei den Frauen ging der WM-Titel an eine kroatische Gruppe vor den Feuerwehrfrauen aus Julbach in Oberösterreich. Morgen wird die Feuerwehr-Weltmeisterschaft mit der Siegerehrung abgeschlossen.
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