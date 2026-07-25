Feuerwehr-WM: Titel bleibt in rot-weiß-roter Hand

Die Weltmeisterschaft entwickelte sich zu einem wahren Spektakel: Rund 1500 Feuerwehrleute aus 17 Ländern nahmen daran teil. Mehr als 3000 Fans und Schlachtenbummler aus 17 Nationen brachten die Leichtathletik-Arena so richtig zum Kochen. Das Stadion war bis zum letzten Platz gefüllt. Das Organisationsteam rund um Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Harald Nakovich sorgte gemeinsam mit rund 300 freiwilligen Helfern für einen perfekten Wettkampf.