26 Führerscheine weg – kärntenweite Kontrollen

In der Nacht auf Samstag fand unter der Leitung der Landesverkehrsabteilung in ganz Kärnten ein Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer statt. 21 Lenker mussten wegen Übertretungen ihren Schein abgeben.
Immer wieder warnen Verkehrsexperten davor, sich betrunken ans Steuer zu setzen – man gefährdet damit nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Trotz der Maßnahmen musste die Polizei in der Nacht auf Samstag 19 Führerscheine wegen Alkoholeinfluss am Steuer abnehmen. Weitere 14 Lenker waren minderalkoholisiert.
Auch Drogenlenker fischten die Beamten aus dem Straßenverkehr – sieben Führerscheine wurden entnommen. Insgesamt wurden 240 Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz angezeigt. Weiterer 382 Organmandate wurden eingehoben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.