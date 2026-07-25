26 Führerscheine weg – kärntenweite Kontrollen

Immer wieder warnen Verkehrsexperten davor, sich betrunken ans Steuer zu setzen – man gefährdet damit nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Trotz der Maßnahmen musste die Polizei in der Nacht auf Samstag 19 Führerscheine wegen Alkoholeinfluss am Steuer abnehmen. Weitere 14 Lenker waren minderalkoholisiert.