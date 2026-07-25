Metal-Klänge brachten die Schlosswiese zum Beben!

Exklusive Backstage-Tour

Für fünf „Krone“-Gewinner war es jedenfalls ein ganz spezieller Abend: Abgesehen von ihren Plätzen direkt vor der Bühne durften die Electric Callboy-Fans noch vor der Show einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen. „Es war einfach ein genialer Abend!“ Heute werden beim 2. Seiler & Speer-Konzert wieder andere Töne angeschlagen – ehe es am Sonntag in Moosburg zum Grande Finale mit Italo-DJ-Legende Gigi D‘Agostino kommt. Für dieses gibt es übrigens noch einige wenige Karten!