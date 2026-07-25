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Wuchtiger Konzertabend

Metal-Klänge brachten die Schlosswiese zum Beben!

Kärnten
25.07.2026 10:00
Die Jungs von Electric Callboy ließen mit ihren wuchtigen Klängen und ihrer spektakulären ...
Die Jungs von Electric Callboy ließen mit ihren wuchtigen Klängen und ihrer spektakulären Bühnenshow die Seismographen ausschlagen.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Ausnahmezustand am zweiten Tag des Partywochenendes in Moosburg: Die Schlosswiese wurde durch Metal-Rock-Klänge so richtig in Schwingung versetzt. Die „Krone“ war mittendrin. 

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Schon bei den Vorbands „From Fall to Spring“ und den legendären „H-Blockx“ hat die Open-Air-Arena auf der Schlosswiese zu beben begonnen. Mehr als 8000 begeisterte Rock-Fans waren nach Moosburg geströmt, um zu feiern und zu den harten Metal-Klängen zu springen und mitzugrölen – nach dem ersten, erfolgreichen Konzertabend mit Austro-Pop in Reinkultur (die „Krone“ berichtete) ein atemberaubendes Kontrastprogramm.

Im Zuge dessen spätestens beim Auftritt der Jungs von Electric Callboy der Seismograph völlig ausgeschlagen hat! Denn mit ihren wuchtigen Metalcore-Electro-Klängen sorgten die weltweit berühmten Musiker aus Deutschland nicht nur für Begeisterung pur – allein die Bässe brachten die Schlosswiesenarena in Moosburg regelrecht zum Beben. Gepaart mit einer gewohnt einzigartigen Bühnenshow wird dieser spektakuläre und durchaus zwischendurch auch skurrile Konzertauftritt den Besuchern definitiv in Erinnerung, und vor allem auch noch einige Zeit im Gehörgang bleiben.

Exklusive Backstage-Tour
Für fünf „Krone“-Gewinner war es jedenfalls ein ganz spezieller Abend: Abgesehen von ihren Plätzen direkt vor der Bühne durften die Electric Callboy-Fans noch vor der Show einen exklusiven Blick hinter die Kulissen werfen. „Es war einfach ein genialer Abend!“ Heute werden beim 2. Seiler & Speer-Konzert wieder andere Töne angeschlagen – ehe es am Sonntag in Moosburg zum Grande Finale mit Italo-DJ-Legende Gigi D‘Agostino kommt. Für dieses gibt es übrigens noch einige wenige Karten!

Tickets auf www.oeticket.com und auf www.semtainment.at

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