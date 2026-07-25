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Mit der Westbahn zu 200 gratis Kirchtags-Herzen

Kärnten
25.07.2026 07:00
Mit der Westbahn aus Wien und Graz für einen Familien-Tages- ausflug zum größten Brauchtumsfest ...
Mit der Westbahn aus Wien und Graz für einen Familien-Tages- ausflug zum größten Brauchtumsfest Österreichs nach Villach – Dank Koralmtunnel mittlerweile ein „Katzensprung“.(Bild: digitallotsen)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Der 81. Villacher Kirchtag steht in den Startlöchern. Mit ihm auch eine Aktion der Westbahn, mit der sich der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel für die Anreise richtig auszahlt.

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Mit über 450.000 erwarteten Kirchtags-Besuchern verwandelt sich die Draustadt ab Sonntag wieder in eine pulsierende Bühne aus Volksmusik, Tanz, Kulinarik und Vergnügungspark. Dank des Koralmtunnels rückt das Fest nun auch für Gäste aus der Steiermark und Wien näher.

Der Vergnügungspark zieht nicht nur das junge Publikum an
Der Vergnügungspark zieht nicht nur das junge Publikum an(Bild: Marta Gillner)
Über 450.000 Besucher werden im Laufe der Kirchtagswoche durch die Draustadt flanieren.
Über 450.000 Besucher werden im Laufe der Kirchtagswoche durch die Draustadt flanieren.(Bild: Marta Gillner)

Um die umweltfreundliche Anreise auf Schiene zu forcieren, haben die Tourismusregion, die Stadt und das Stadtmarketing Villach eine Kooperation mit der Westbahn ins Leben gerufen: Wer von Dienstag, den 28. Juli, bis Sonntag, 2. August, mit der Westbahn aus Wien oder Graz anreist, darf sich über ein ganz besonderes Zuckerl freuen: Die ersten 200 Fahrgäste erhalten kostenlos das traditionelle Villacher Ansteck-Herz.

Das Bahnticket kann direkt nach der Ankunft in der Tourismusinformation oder bei der Konditorei Bernold in der Bahnhofstraße gegen das lilafarbene Herz eingetauscht werden.

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Und dieses bringt den Trägern einige Vorteile! Denn das Kirchtagsherz ist nicht nur ein begehrtes Sammlerstück – man kann damit während der Brauchtumswoche den Villacher Kirchtags-Busverkehr sowie die WC-Anlagen am Festgelände gratis nutzen. Zudem warten Rabatte auf die offiziellen Souvenirs.

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