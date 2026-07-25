Mit der Westbahn zu 200 gratis Kirchtags-Herzen

Um die umweltfreundliche Anreise auf Schiene zu forcieren, haben die Tourismusregion, die Stadt und das Stadtmarketing Villach eine Kooperation mit der Westbahn ins Leben gerufen: Wer von Dienstag, den 28. Juli, bis Sonntag, 2. August, mit der Westbahn aus Wien oder Graz anreist, darf sich über ein ganz besonderes Zuckerl freuen: Die ersten 200 Fahrgäste erhalten kostenlos das traditionelle Villacher Ansteck-Herz.