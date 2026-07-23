After a special session
Now the municipality is fighting back against the tire dump
Instead of disposing of 59,000 metric tons of scrap tires, a company in Ohlsdorf, Upper Austria, has been granted permission to bury them. The municipality is now preparing an appeal against the official approval. In addition to concerns about renewed fires and drinking water problems, the large amount of subsidies going to the landfill operators is also causing discontent in the region.
Alarm bells have been ringing in Ohlsdorf ever since the official approval for the burial of 59,000 metric tons of scrap tires became public. SP Mayor Ines Mirlacher convened a meeting of the municipal council on Thursday. A unanimous resolution was passed. A lawyer is to prepare an appeal against the approval granted by the state’s Department of Environment and Water Management.
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