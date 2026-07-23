Carapaz gewinnt 18. Etappe – Kultberg wartet

Der Schlussanstieg über 13,8 Kilometer weist eine durchschnittliche Steigung von 8,1 Prozent auf. Bevor es nach Alpe d‘Huez hinaufgeht, warten vorher noch zwei Berge der zweiten und einer der ersten Kategorie. Einen Tag später geht es dann auf der Königsetappe der Tour wieder nach Alpe d‘Huez, allerdings über eine andere Route. Den offiziellen Rekord hinauf nach Alpe d‘Huez hält Marco Pantani in 36:50 Minuten aus dem Jahr 1995. Ob Pogacar auch diese Marke übertreffen wird? Gewinnt der Weltmeister, wird sein Name auch in einer der Kurven verewigt.