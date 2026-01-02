Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben

Der sogenannte Kernbohrer ist laut dem Polizeisprecher nicht aufgetaucht. Die Täter hätten ihn wohl wieder mitgenommen, sagte er. Am Montag und Dienstag hatten sich Hunderte beunruhigte Kundinnen und Kunden vor der Bankfiliale in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) versammelt und Informationen gefordert. Die Polizei musste anrücken und die Situation deeskalieren. Man würde alle Betroffenen noch informieren und sich mit der Versicherung bezüglich der Schadensabwicklung absprechen, versuchten die Mitarbeitenden der Bank zu beruhigen. Laut deutschen Medienberichten war die Filiale der Sparkasse am Freitag noch geschlossen.