Banküberfälle: Profi oder nur Trittbrettfahrer?

Der Unbekannte, der die Raiffeisenbank in der Zinzendorfgasse ausraubte, war auffallend cool. Er gab vor, sich für ein Bankschließfach zu interessieren, wurde aber auch nicht nervös, als der Bankangestellte ihn um 15 Minuten vertröstete. Der (verkleidete) ältere Herr mit dem Trolley ging weg und kam dann ganz entspannt wieder. Im Büro des Mitarbeiters – sonst waren keine Kunden anwesend, es gab nur Termine nach Vereinbarung – zog er dann eine Waffe, brach Schließfächer auf und sperrte den Angestellten ein. Sein ganzes Verhalten spricht für einen Profi.