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Naschenweng: KI machte „Nazis“ aus „Bauernbuam“

Adabei Österreich
23.07.2026 18:06
Melissa Naschenweng mag „Bauernbuam“ – doch die KI verstand da etwas falsch ...
Melissa Naschenweng mag „Bauernbuam“ – doch die KI verstand da etwas falsch ...(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Peinliche KI-Panne bei Melissa Naschenwengs Songtext! Statt „Bauernbuam“ verstand die Künstliche Intelligenz des Facebook-Konzerns Meta etwas anderes ... 

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Das ging wohl daneben: Alpenbarbie Melissa Naschenweng (36) postete harmlose Rückblicke ihrer Tirol-Konzerte auf Facebook, als die automatisch erzeugten Untertitel aus ihrem Hit „I steh auf Bergbauernbuam“ plötzlich „Ich steh auf Nazis“ machten.

Nach den irritierten Reaktionen der Fans deaktivierte das Management die Funktion, das Musikvideo ist nun nur mehr ohne Untertitel abrufbar.

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Von Naschenweng selbst gab es keine Stellungnahme dazu. Tja, Kärntnerisch muss wohl selbst die KI noch lernen ...

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