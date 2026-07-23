Naschenweng: KI machte „Nazis“ aus „Bauernbuam“

Peinliche KI-Panne bei Melissa Naschenwengs Songtext! Statt „Bauernbuam“ verstand die Künstliche Intelligenz des Facebook-Konzerns Meta etwas anderes ...
Das ging wohl daneben: Alpenbarbie Melissa Naschenweng (36) postete harmlose Rückblicke ihrer Tirol-Konzerte auf Facebook, als die automatisch erzeugten Untertitel aus ihrem Hit „I steh auf Bergbauernbuam“ plötzlich „Ich steh auf Nazis“ machten.
Nach den irritierten Reaktionen der Fans deaktivierte das Management die Funktion, das Musikvideo ist nun nur mehr ohne Untertitel abrufbar.
Von Naschenweng selbst gab es keine Stellungnahme dazu. Tja, Kärntnerisch muss wohl selbst die KI noch lernen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.