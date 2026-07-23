So soll der Steiermark das Wasser nicht ausgehen

„Den Bürgern muss das auch etwas wert sein“

„Wasser wird in Zukunft kostbarer sein als Gold“, sagt Landesrätin Schmiedtbauer und betont, dass das Land künftig viel an der Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung arbeiten will – „nicht über Verbote, sondern über Aufklärung und Anreize“. Dem pflichtet auch Verbands-Obmann Josef Ober bei: „Den Bürgern muss das auch etwas wert sein. Im achtsamen Umgang mit Wasser muss man noch viel dazu lernen. Unter anderem wird es viel mehr Brauchwasseranlagen geben müssen.“